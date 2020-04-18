Zincirlikuyu Caddesi'nde üst yapı çalışmalarına başlandı

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde biten altyapı çalışmaları sonrasında üst yapı çalışmalarına başlanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde devam eden alt yapı çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Alt yapı çalışması sonrasında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri caddede üst yapı yenileme çalışmasına başladı. Caddedeki çalışmalar kapsamında kazı işini bitiren ekipler, PMT malzeme serimine başladı. Üst yapı yenileme çalışması dahilinde toplam bin 620 ton PMT serimi ve yaklaşık bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Zincirlikuyu Caddesinde ayrıca baskı betonlu kaldırım ve aydınlatma direklerinin yenileme imalatları yapılacak.