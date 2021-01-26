Ziraat mühendislerine İzmit Çarşısı anlatıldı

İzmit Belediyesi öncülüğü ve Good4Trust işbirliği ile hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısının tanıtımı yapılmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet, 9 Şubat'ta açılışı gerçekleşecek olan İzmit Çarşısını tanıtmak için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Özgür Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti.

"Dükkan açmanın bir ücreti yok"

Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “Hem esnaf, hem üreticiler hem de tüketiciler için bir dijital platform hazırlığı içerisindeyiz. İzmit Çarşısı adını verdiğimiz bu platformda özellikle doğaya dost ürünlerin yer alması ve satış yapabilmesi yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Burada vatandaşlarımız İstanbul'dan ya da kent dışından alışveriş yapıyor. Biz de, 'neden esnafımız birbirinden alışveriş yapmasınlar?' diye düşündük. Kısıtlama veya yüksek meblağlara tabi tutmadan ücretsiz bir şekilde üretici yararlansın istiyoruz. Dükkan açmanın bir ücreti yok. 3 ayrı formatta sadece yüzde 7, yüzde 5 ve yüzde 3 kesintilerin olabileceği bir sistem öngördük. Good4Trust uzun zamandır Almanya, Şili ve bazı Avrupa ülkelerinde örgütlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Kargolarla görüşmelerimiz de devam ediyor. Aynı gün içinde teslimat konusunda anlaşma için çalışmalarımız sürüyor. Banka güvenliği konusunda da iyzico ile anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye büyük katkısı olacağına inanıyoruz"

Hürriyet, ziraat mühendislerinin üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "9 Şubat'a kadar başvuruları almaya devam ediyoruz. Tabi ki nitelikli ürünler üreten ve doğaya dost üretim metotlarını kullanan üreticilerin şansı daha fazla olacak. Tabi bu uzun soluklu bir proje. Zamanla yerel ekonomiye büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Esnaf kendi dükkânında işini yaparken aynı zamanda 17 bin kullanıcısı olan bu platformda da vatandaşlara satış yapabilecek. Aynı zamanda reklamını da yapacak" şeklinde konuştu.