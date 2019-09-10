İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2.

Eleme Turu'nda Kocaelispor, sahasında ağırladığı Gölcükspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Emre Küçük


Kocaelispor: Volkan Mert Korkmaz, Fatih Adıgüzel, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, Kerem Yıldırım, Gökay Eser, Onur Öztonga, Mutlu Aksu Doğan (Muhammed Yusuf Aygün dk. 89 ?), Rıza Altıntaş, Tolga Armağan (Burak Süleyman dk. 66)


Gölcükspor: Metehan Bakkallar, Ali Mert Işık, Erdem Korkmaz Güner, Furkan Özyapı (Efkan Kargoğlu dk. 83 ?), Batuhan Boyoğlu, Evren Kilarci, Alihan Bel (Oktay Top dk. 66), Sercan Bıyıklı, Ömürcan Yıldırımlı, Tayfun İkiz, Emir Süleyman Öztürk (Çağkan Çakır dk. 66)


Goller: Batuhan Boyoğlu (dk. 10) (Gölcükspor), Mutlu Aksu Doğan (dk. 49), Rıza Altıntaş (dk. 62), Gökdeniz Bayraktar (dk. 82) (Kocaelispor)


Sarı kart: Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.