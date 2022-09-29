Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 0 - Amasyaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2.
Tur müsabakasında 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor ve Amasyaspor karşılaştı. 90 dakikası golsüz geçen maçta turu, uzatma dakikalarında kaydettiği 1 golle Amasyaspor atladı.
Stat: Derince Belediyespor
Hakemler: Tayfun Sarı, Yusuf Doğan, Gökmen Çambel
Belediye Derincespor: İlker Günay, Berkay Çakır, Uğurcan İkikardeş (Tayfun Kırca dk. 74), Furkan Gedik (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 90+3 ?), Hakan Can Çimen, Ümitcan Ekşi, Denizalp Özdemir (Uğurcan Bekçi dk. 90+3 ?), Tamer Aşık, Samet Kılıçkaya (Hasan Bekil dk. 46), Osman Can Güleryüz (Tufan Deniz Gelen dk. 74), Fatih Cin
Yedekler: Furkan Yardım, Ali Burak Cebir
Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz
Amasyaspor: Onur Güney, İsmail Hacıhafızoğlu, Alparslan Devlet Yüce, Yahya Kemal Baki (Yusuf Emre Baran dk. 68), Kemal Aleçakır (Aşur Altunel dk. 91 ?), Semih Acar (Talha Reşat Bulut dk. 68), Bedirhan Kurt (Mehmet Can Göndüz dk. 46), Serkan Açıkalın (Abdul Kadir Dursun dk. 90 ?), Emircan Ataş (Enes Salih Çavdar dk. 78), Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu, Mustafa Can Karagöz
Yedekler: Melik Ejder Yücel
Teknik Direktör: Hasan Basri Kara
Gol: Mustafa Can Karagöz (dk.112) (Amasyaspor)
Sarı kartlar: Hakan Can Çimen, Hasan Bekil, Berkay Çakır (Belediye Derincespor), Emircan Ataş, Yahya Kemal Baki, Kemal Aleçakır, Alparslan Devlet Yüce (Amasyaspor)