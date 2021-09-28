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Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 - Formül Erbaaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2.

Eleme Turu karşılaşmasında Formül Erbaaspor'u konuk eden TFF 3. Lig ekibi Belediye Derincespor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atladı.



Stat: Derince Belediye Sentetik Çim


Hakemler: Cansu Tiryaki, Harun Pekyürek, Berkay Salman


Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Bertuğ Başdemir (Kemal Kazan dk. 86 ?), Kadir Torbacı, Ufukcan Engin (Mesut Can Tunalı dk. 70), Mert Somay (Uğurcan İkikardeş dk. 70), İlker Cihan, Ramazan Özkabak (Melih İnan dk. 63), Tayfun Kırca, Berkay Çakır, Ahmet Hakan Demirli, Muhammet Fatih Yıldırım


Teknik Direktör: Murat Parlak


Formül Erbaaspor: Ahmet Gül, Berat Boz, Halil İbrahim Pekşen, Alperen Topçular, Yasin Hatipoğlu (Mümin Uyar dk. 75), Alhan Kurtoğlu (Emirhan Çavuş dk. 66), Durmuş Can Efe Çakmak (Rıfat Can Aslan dk. 86 ?), Batuhan Kaya, Yahya Kemal Baki, Kadir Mert Örentepe, Olcay Meydan (Ali Can Özer dk. 66)


Teknik Direktör: Hasan Basri Kara


Goller: Mert Somay (dk. 22), Ramazan Özkabak (dk. 27) (Belediye Derincespor), Yasin Hatipoğlu (dk. 38) (Erbaaspor)


Sarı kartlar: Volkan Mert Korkmaz, Kadir Torbacı, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet hakan Demirli (Belediye Derincespor), Alperen Topçular (Erbaaspor)

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