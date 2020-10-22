Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 - Çankaya Futbol Kulübü: 0

0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Ahmet Ecevit, Ali Gün, Hüseyin Sepetçioğlu
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Sercan Uslu, Melih İnan (Arda Kürşat Kaya dk. 80), Koray Baykara, Mehmet Bağlı, Muhammed Enes Yılmaz (Mesut Can Tunalı dk. 90), Tayfur Emre Yılmaz (Mehmet Tosun dk. 69), Doğancan Aynacı (Rıdvan Aykan dk. 80), Sinan Morgil, Tayfun Kırca (Gökhan Günel dk. 90), Muhammet Fatih Yıldırım
Çankaya FK: Muhammed Geylani Özturan, Metehan Civelek (Volkan Kesim dk. 70), Yağızcan Erdem (Murat Batuhan Abdikoğlu dk. 79), Furkan Tütüncü, Doğukan Delimehmet (Cemre Atmaca dk. 46), Ramazan Özcan, Yasin Öztop, Furkan Safi, Bilal Hallaçlar, Deniz Keskin, Miraç Can Doksanoğlu
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 25 ve 86), Mehmet Bağlı (dk. 90) (Belediye Derincespor)
Sarı Kartlar: Tayfur Emre Yılmaz (Belediye Derincespor), Muhammed Geylani Özturan (Çankaya Futbol Kulübü)