Ziraat Türkiye Kupası: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu rövanş maçında Darıca Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 yenildi. İki maç sonunda Antalya ekibi tur atlayan taraf oldu.
Stat: Darıca 15 Temmuz
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Ömer Tevfik Özkoç, Caner Ak
Darıca Gençlerbirliği: Ahmet (Emre dk. 90 ?), Ramazan, Zeki, Uğur, Adem, Ahmet Kutluer, Salih, Oktay (Mustafa dk. 73 ?), Görkem, Raşit, Coşkun
Yedekler: Emre, Mustafa
Teknik Direktör: Müjdat Yalman
Antalyaspor: Ferhat, Bahadır (Batuhan dk. 78 ?), Celustka (Musa dk. 51), Birkan, Harun (Fehmi dk. 46), Mustafa, Osman, Doğukan, Zeki Yıldırım, Abdelaziz Barrada, Sergen
Yedekler: Ozan, Musa, Halil, Batuhan, Cenk, Fehmi, Bünyamin
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Abdelaziz Barrada (dk. 46)
Kırmızı kart: Raşit (dk. 89) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ahmet, Oktay, Görkem, Coşkun, Mustafa (Darıca Gençlerbirliği), Bahadır, Barrada (Antalyaspor)