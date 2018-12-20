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Ziraat Türkiye Kupası: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu rövanş maçında Darıca Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 yenildi. İki maç sonunda Antalya ekibi tur atlayan taraf oldu.



Stat: Darıca 15 Temmuz


Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Ömer Tevfik Özkoç, Caner Ak


Darıca Gençlerbirliği: Ahmet (Emre dk. 90 ?), Ramazan, Zeki, Uğur, Adem, Ahmet Kutluer, Salih, Oktay (Mustafa dk. 73 ?), Görkem, Raşit, Coşkun


Yedekler: Emre, Mustafa


Teknik Direktör: Müjdat Yalman


Antalyaspor: Ferhat, Bahadır (Batuhan dk. 78 ?), Celustka (Musa dk. 51), Birkan, Harun (Fehmi dk. 46), Mustafa, Osman, Doğukan, Zeki Yıldırım, Abdelaziz Barrada, Sergen


Yedekler: Ozan, Musa, Halil, Batuhan, Cenk, Fehmi, Bünyamin


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Abdelaziz Barrada (dk. 46)


Kırmızı kart: Raşit (dk. 89) (Darıca Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Ahmet, Oktay, Görkem, Coşkun, Mustafa (Darıca Gençlerbirliği), Bahadır, Barrada (Antalyaspor)

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