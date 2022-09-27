İhlas Haber Ajansı

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Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 4

1 mağlup oldu.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı


Hakemler: Şahin Berker, Ünal Doğru, Kerem Kalkan


Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Alpay Çelebi, Diogo Aleksis Özçakmak, Cem Ekinci, Hazarhan Karaca (Samed Ali Kaya dk. 59), Atila Turan, Anıl Emre Yılmaz (Yağız Gül dk. 46), Yiğitali Bayrak (Yusuf Cihat Çelik dk. 68), Mesut Can Tunalı (İlyas Kubilay Yavuz dk. 59), Mertan Caner Öztürk, Yiğit Canguru (Yusuf Efe Yaman dk. 68)


Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen, Davut Babur, Samet Önger, Polat Güren, Kemal Akbaba (Celal Baver Ayaz dk. 82 ?), Ertuğrul Yıldırım (Veysel Karani Ünal dk. 46), Hakan Özkan, Hamit Kurt, Hami Baytar, Burak Özbakır (Gökhan Hüner dk. 70), Sergen Ekinci (Tugay Yıldırım dk. 46)


Goller: Merthan Caner Öztürk (dk. 76) (Kocaelispor), Hami Baytar (dk. 20), Veysel Karani Ünal (dk. 57), Kemal Akbaba (dk. 65), Celal Baver Ayaz (dk. 90) (Ayvalıkgücü Belediyespor)


Sarı kartlar: Yiğitali Bayrak (Kocaelispor), Yunus Emre Aydemir (Ayvalıkgücü Belediyespor)

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