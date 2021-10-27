Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 2 - Bayburt Özel İdarespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur maçında Bayburt Özel İdarespor'u ağırlayan Kocaelispor, 10 kişi kaldığı maçta uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Kocaelispor'da sağ kanattan Semih Karadeniz'in verdiği pasla Tisdell ceza sahasında topla buluştu. Rakiplerinden sıyrılan Tisdell, açıyı bulduktan sonra şutunu çekti. Top direğin yanından dışarıya çıktı.
32. dakikada sol kanattan hızla topu taşıyan Tisdell, ceza sahasına girdiği anda şutunu çekti fakat kaleci Yunus Emre topu kurtarmayı başardı.
62. dakikada rakibinin atağını faulle kesen Y. Omolo, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
78. dakikada Faruk'un ceza sahası dışından set şutunu son anda kaleci İsmet kornere çeldi.
98. dakikada ceza sahası içinde rakibini çalımlayan Benhur'un pasında topla buluşan İsa topu ağlara gönderdi. 1-0
107. dakikada rakibinin serbest vuruş organizasyonu ardından kontra atağa çıkan Kocaelispor'da Cabezas'ın pasında topla buluşan Benhur meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Kocaeli
Hakemler: Can Cengiz, Mücahit Değirmenci, A. Uğurtan Demirtaş
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Atilla Turan, Kubilay Yavuz (Yılmaz dk. 81), Alpay Çelebi, J. Omolo, Semih Karadeniz, M. Diop (Cabezas dk. 70), Batuhan Yayıkcı, T. Tisdell (Benhur Keser dk. 70), Dilaver Güçlü (İsmet dk. 81), Yiğitali Bayrak (Mehmet dk. 70)
Yedekler: Doğukan Kaya, Mevlüt Çelik, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Bayburt Özel İdarespor: Yunus Emre Kırdal, Tarık Mayhoş, Ömer İnan, Sefa Narin, Ali Aydemir, İbrahim Alan, Mehmet Taşcı, Faruk Çalışkan (Mustafa dk. 79) Selim Asal (İlker dk. 58), Emre Yalçın (Y. Emre dk. 58), Fırat Okur (Ömer Esenkaya dk. 45)
Yedekler: Oğuzhan Yeşilyurt, Burak Bozbey, Onur Kolay, Uğur Aygören, İbrahim Carlak
Teknik Direktör: Hakan Yılmaz
Goller: İsa (dk. 98), Benhur (dk. 107) (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Omolo (dk. 62) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Yiğitali Bayrak, Cabezas (Kocaelispor), Faruk Çalışkan, Mehmet Taşçı (Bayburt Özel İdarespor)