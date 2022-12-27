Ziyaretin gündemi meslek liseleri oldu

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır ile bir araya gelen KTO Başkanı Recep Öztürk, "Sizlerden ricamız meslek liselerine rağbeti artırmak için çok daha fazla kamu spotu yapılması ve meslek liselerindeki eğitim seviyelerinin çok daha iyi yerlere gelmesinin sağlanmasıdır" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Körfez Ticaret Odası'nı ziyaret etti. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, ülke ekonomisi ve ekonomik gelişmeler konuşuldu. Aynı zamanda ziyarette, meslek liselerine ilgiyi artırmak için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Körfez Ticaret Odası tarafından meslek liselerinde okuyan öğrencileri istihdam etmek amacıyla başlatılan projenin önemine değinen Recep Öztürk, "Oda olarak yürüttüğümüz meslek lisesi projemiz ile pek çok gencimizin hayatına dokunduk. Amacımız çok daha fazla gencimize iş desteği sağlamak. Sizlerden ricamız meslek liselerine rağbeti artırmak için çok daha fazla kamu spotu yapılması ve meslek liselerindeki eğitim seviyelerinin çok daha iyi yerlere gelmesinin sağlanmasıdır. Şu an ülkemizde çok ciddi ara eleman sıkıntısı yaşanmakta ve bu sıkıntıyı ortadan kaldırmanın yolu meslek liselerinden daha çok mezun verilerek iş hayatına başlamalarının sağlanmasıdır" dedi.