İhlas Haber Ajansı

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Ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı

Kocaeli’de bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 Şubat tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden yaklaşık 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. İstanbul'un Pendik ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.C. ve M.D. isimli şahıslar yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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