10. Mevlana Şiir Şöleni yapıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi'nin işbirliğiyle organize edilen 10. Mevlana Şiir Şöleni, korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildi.

Dijital platformlar üzerinden yapılan Mevlana Şiir Şöleni şairleri sanatseverlerle buluşturdu. Şölen 3 gün boyunca Karatay Belediyesi ve TYB'nin dijital platformları üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Şölene katılan şairler eserlerini Konya ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatseverlerle paylaşma imkânı buldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şölen nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından binlerce sanatseverin evine konuk oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Ecdadımız, yüzlerce yıllık şanlı tarihi boyunca dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyaya derin kültürel izler bırakmıştır. Bu izler ve bu eşsiz birikime katkılar yapılarak bugünlere gelindi ve kıymetli yazılı ve sözlü bir mirasa sahip olduk. Şiir de, dün ve bugün arasında, kalp ve dil arasında, söz ile kalem arasında uzanan gönülden gönüle bir köprüdür. Köklü tarihiyle şairlere de ilham olan Konya'mız; bir tarih, kültür, turizm ve sanat şehridir. Konya, bu yönüyle köklü geçmişinden günümüze kadar birçok önemli edebiyat adamı yetiştiren, birbirinden kıymetli eserlerin ortaya çıkmasına şahitlik eden aziz bir şehirdir. Değerlerinden kopmamış, tarihi miraslarını ve kültürel hazinelerini yaşatan bir toplum olarak şiirin bu coğrafyada her dönem başköşede olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Bizler de Karatay Belediyesi olarak kültür ve sanata, şairlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu da salgın dönemi olması dolayısıyla bu yıl sosyal medya aracılığıyla dünyaya açıldıklarını belirtti.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise, kadim medeniyetlerin en köklü geleneği olan şiirin, insanların kendini ifade edebileceği en güçlü medeniyet ürünü olduğuna vurgu yaptı. Arıcan, “İçinde bulunduğumuz salgın döneminde insanların artık biraz daha kendi içine döndüğü, belki de kendisini bulduğu, kendi duygularıyla düşünceleriyle daha baş başa kaldığı bir dönem. Bu dönemde edebiyatımızın güçleneceği ve şiire önemli katkı ve yönelimler olacağını düşünüyorum. Bizleri bir araya getiren Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ne, evlerimize misafir olan şairlerimize ve tüm şiir severlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.