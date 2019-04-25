12. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi başladı

Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi” başladı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezindeki kongrenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt, milletleri bir arada tutan en önemli etkenlerden birisinin el sanatları olduğunu belirterek, kongre ve benzeri etkinliklerle el sanatlarını daha fazla geliştirmek istediklerini söyledi.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak ise, kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür kongrelerin gelenekler sanatların yaşatılması için son derece önemli olduğunu belirtti. Kongre Başkanı Prof. Dr. Osman Kunduracı da, Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi'ni 8 yıldır Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, kongrelerde en büyük beklentilerinin, gelecek nesillere bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmaları kazandırarak, gelecekte yararlanılacak kaynaklar haline getirmek olduğunu söyledi.

Azerbaycan Halı Müzesi Direktörü Dr. Shirin Melikova ve kongreye farklı ülkelerden katılan misafirleri adına konuşan Prof. Dr. Şikar Qasımov ise, Azerbaycan ve Türkiye arasında kardeşliğin yüzyıllar öncesine dayandığını dile getirerek, kongreden duydukları memnuniyeti ifade etti. İpek Yolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Seyfullah Türksoy da, en büyük zenginliklerin başında kültürel eserlerin geldiğini ve bu eserlerin yaşatılması ve korunması gerektiğini kaydetti.

Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Aytaç ise, kongre hakkında bilgi vererek, farklı ülkeden gelen bilim ve sanat insanlarıyla iki gün boyunca kültür, sanat ve folklor konuları konuşacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka tarafından Selçuklu Mirasına katkı ödülünü, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğar İbrahim Altay adına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı vekili Selim Büyükkarakurt teslim aldı. Türk Dünyasına Hizmet Ödülü de İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Seyfullah Türksoy'a takdim edildi. Azerbaycan İlimler Akademisi Milli Tarih Müzesi Şube Müdürü Doç. Dr. Habibe Aliyeva ya ise Azerbaycan Türkiye bilimsel işbirliğine katkı ödülü verildi.

Sergi açılışının da gerçekleştirildiği kongrede iki gün boyunca Türkiye'den ve farklı ülkelerden gelen akademisyenler, Türk Sanatı, Tarihi ve Folklorunu ele alacak. Kongreye 11 ülkeden 130 bilim insanı katılıyor.