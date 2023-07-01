18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçında karşılaştığı Polonya'yı 71-47'lik skorla yendi.

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubundaki ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ay-yıldızlıların 34-24'lük üstünlüğüyle tamamlanırken, milliler müsabakayı da 71-47'lik skorla kazandı.

Millilerde; Nehir Acar 14, Elif İstanbulluoğlu ile Ceren Akpınar 12 sayı kaydetti.

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, grubundaki 2. maçında yarın saat 19.00'da Fransa ile karşılaşacak.