2 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli serbest kaldı

Konya'da sokakta yürüyen 2 kişiyi sordukları adresi bilmedikleri gerekçesiyle yarım saat arayla vurarak yaralayan 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Olay, Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen Tamer Ö. (19) ve arkadaşı Yunus Emre Y.'nin yanına bir araç yaklaştı. Araç içerisinden, iki gence birini soran şüpheli şahıs, daha sonra Tamer Y.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tamer Y., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tamer Y.'nin arkadaşı Yunus Emre Y. ise polis ekiplerine verdiği ilk ifadede bir araçtaki şahısların yolda kendilerine birini sorduğunu, ardından da kendilerine ateş açtığını söyledi. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra gelen silahlı yaralama ihbarını değerlendiren polis ekipleri, aynı mahallede Oktay T.'nin (33) de topuğundan vurulduğunu belirledi. Oktay T. de kendisi telefonla konuşurken bir araçtan ateş edildiğini söyledi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerdeki minibüse ulaştı. Minibüsten yola çıkan polis, olayı gerçekleştiren şahıslardan birinin Necdet U. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan Necdet U. gözaltına alındı. Polis, Necdet U.'nun arkadaşı Hasan U. ile Kule Caddesi'nde bir kavgaya karıştığını ve kavgada bıçaklanarak yaralandığını, hastanede tedavi gören Necdet U.'nun olaydan kısa süre sonra taburcu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüpheliler Hasan U. ve Fatih K.'yi (25) da gözaltına aldı.

Polisteki ifadesi süren şüphelilerden Necdet U.'nun, "Bıçaklı kavgadan sonra grubu bulmaya gittik. O sırada adres sorduk, adresi bilmedikleri için rastgele ateş açtık" dediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.