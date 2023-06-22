2000 yılının Konyalı ÖSS birincisi şimdi bakan yardımcısı oldu

2000 yılında üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran Konyalı Oruç Baba İnan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, 2000 yılında ÖSS sınavında birinci olduğunu Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde öğrendi. Oruç Baba İnan, ailesiyle birlikte büyük sevinç yaşadı. İnan'ın başarısı ile ilgili o zamanki gazetelerde ve televizyonlarda “Birinci olduğunu tarlada öğrendi” şeklinde haberler yayınlandı. İnan, "Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Kazanmayı çok hayal ediyordum anacak bu dereceleri alacağımı beklemiyordum" derken, babası Yılmaz İnan, "En büyük hayalim, oğlumun okuyup iyi yerlerde görev yapmasıydı. Oğlumun bu günlerini de gördüğüm için çok mutluyum" diye duygularını dile getirmişti.

Oruç Baba İnan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ndeki eğitimini dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin arından Yıldız Holding'te pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi. Özel sektör kariyerinde Konya Şeker'de Torku'nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı. İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.'de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.