23 Nisan coşkusu Kelebekler Vadisi'nde yankılandı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde düzenlediği etkinliğe katılım yoğun oldu.

Selçuklu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde bir etkinlik düzenledi. Yoğun katılımın olduğu 23 Nisan etkinliğinde çocuklar için ücretsiz olan Tropikal Kelebek Bahçesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Saat 12:00'de başlayan ve 18:00'e kadar devam eden etkinlikte Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, etkinlik alanını gezerek çocukların neşesine ortak oldu. Kelebekler Vadisi Bahçesinde aileleriyle birlikte etkinliğin tadını çıkarmaya gelen çocuklara pamuk şekeri ve geleneksel Osmanlı macunu ikram edilirken, alandaki palyaçolar çocukların yüzlerine renkli boyalarla makyaj yaparak onları eğlendirdi. Çocukların bu özel gününde Macera Kulesi, etkinlik için alana gelen çocuklarından yoğun ilgi gördü. Etkinliğe aileleriyle birlikte gelen çocuklar Selçuklu Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmaları uçurarak keyifli vakit geçirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, etkinlik alanına gelerek çocuklarla birlikte bol bol fotoğraf çekinerek onların sevinçlerine ortak oldu. Başkan Pekyatırmacı, pamuk şeker ikram standına gelerek elleriyle çocuklara ikramda da bulundu. Çocukların yüzlerinin güldüğünü görmenin üzerlerindeki bütün yorgunluğu aldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Gelenek haline getirdiğimiz 23 Nisan etkinliklerini bu yıl da gerçekleştirerek çocuklarımızın bu mutluluğuna ortak olmak istedik. Selçuklu Belediyesi olarak bütün çalışmalarımızı çocuklarımızı önceleyerek gerçekleştiriyoruz. Çünkü onlar her şeyin en iyisini hak ediyor, geleceğimiz onlara emanet” ifadelerini kullandı.