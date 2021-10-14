25.'si düzenlenen Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumunun açılışı yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen ve Selçuklu Belediyesi ile Mimarlar Odası Konya Şubesi'nin katkı sunduğu 25. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu'nun açılış töreni yapıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende ilk olarak konuşan NEÜ Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Sanat Tarihi Bölümü, devam eden kazı çalışmaları ve sempozyum hakkında bilgiler verdi. Programda emeği geçenlere teşekkür eden Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Armağan Güleç Korumaz ise, sempozyumun öneminden bahsederek programın verimli geçmesini diledi.

Sempozyuma ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, maddi ve manevi olarak destek veren herkese teşekkür ederek sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni etti. Konya'nın tarihi eser açısından bereketli olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr Cem Zorlu, “Konya'da yapılan kazılarda süreç ilerledikçe tarihin derinliklerine iniliyor. Osmanlı ile başlanıyor, Selçuklu ile devam ediyor ve ardı arkası kesilmiyor. Kazmayı derine vurdukça tarih fışkırıyor. Kazılarda elde edilen bilgiler, tüm açıklığıyla tarihin fotoğrafını ortaya koyar. Tarihçi olmazsa siyasetin, toplumun ve hayatın yorumlanması eksik kalacaktır. Alanında uzman tarihçilere ihtiyacımız var. Hocalarımızdan, gençlerimizi tarih alanındaki önemli çalışmalara teşvik etmelerini ve onları bu yolda desteklemelerini istirham ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Zorlu, Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Armağan Güleç Korumaz'a teşekkür belgesi takdim etti. Sempozyum, Prof. Dr. Mustafa Küçüköner tarafından hazırlanan ‘Selçuklu'nun İzinde: Ahlat Mezar Taşları Gravür Resimleri' sergisinin açılışı ve oturumlarla devam etti.