28 ilde 48 suça karışan ve 13 mahkemece aranan şahıs Konya'da yakalandı

Türkiye'nin 28 ilinde 48 çeşitli suça karıştığı tespit edilen ve 13 mahkeme tarafından yakalama emri bulunan şahıs, Konya'da polisin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 ilde 48 ayrı suça karıştığı belirlenen ve hakkında 13 mahkeme tarafından yakalama emri çıkarılan firari H.F. adlı şahsın, Konya'nın merkez ilçesinde olduğu bilgisi üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Şahsın bir otomobille sürekli yayın yerde dolaştığını tespit eden polis ekipleri, aracı merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Larende Caddesinde durduruldu. Aranan şahsı gözaltına alan polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 56 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen H.F.'nin hakkında "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ile "güveni kötüye kullanma" gibi çeşitli suçlardan 48 ayrı kaydının olduğu ve 13 mahkeme tarafından hakkında yakalama emri bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.F., adliyeye sevk edildi.