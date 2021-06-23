3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve oyuncaklar yürek burktu

Konya'da dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş hayatını kaybetti. Kullanılmaz hale gelen evde kısa süre önce de yangın çıktığı ve itfaiye tarafından söndürüldüğü öğrenilirken, yanan evde hayatını kaybeden kız kardeşlerin geriye kalan elbise ve oyuncaklar ise yürekleri burktu.

Gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında yangın başladı. Alt katta kalan anne babanın yangını fark edememesi ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında çöken evin üst katındaki bölümünde kalan ikizler Ayşe El İsmail (4) ve Fatma El İsmail (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail'i (2) sıkıştığı yerden çıkardı. Hayatını kaybeden çocukların cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Çocuklardan geriye kalan oyuncaklar yürek burktu

Yangının verdiği hasar ise gündüz ortaya çıktı. Yangında evin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangın sonrası yıkılan evin enkazında küçük kız kardeşlerden geriye kalan elbise ve oyuncaklar ise yürekleri burktu. Evde kısa süre öncesinde de yangın çıktığı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi.