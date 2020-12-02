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35 suçtan aranan ATM dolandırıcısı Konya'da yakalandı

Türkiye’nin birçok ilindeki bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) yerleştirdiği düzenekle vatandaşları dolandıran ve 35 ayrı suçtan aranan zanlı, Konya’nın Seydişehir ilçesinde yakalandı.

Türkiye'nin birçok ilindeki bankaların otomatik para çekme makinelerine (ATM) yerleştirdiği düzenekle vatandaşları dolandıran ve 35 ayrı suçtan aranan zanlı, Konya'nın Seydişehir ilçesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, birçok ilde bankaların ATM'lerine yerleştirdiği düzenekle vatandaşları dolandıran R.O.'nun yakınlarının bulunduğu ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde 4'ü kesinleşmiş 35 ayrı suçtan aranması bulunan R.O., çarşı merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan R.O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlı, Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderildi.

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