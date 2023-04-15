4 otomobil çalan hırsızlık şüphelisi son işinde yakalandı

Konya'da otomobillere dadanan ve çaldığı 4 aracı bir süre kullandıktan sonra boş bir alana terk eden hırsızlık şüphelisi, 5. hırsızlık olayında polis tarafından yakalandı.

Konya'da Orhangazi Mahallesi, Karakulak Mahallesi ve Çatalhöyük Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızın gözüne kestirdiği arabayı çalıp bir süre gezdiği ve ardından da terk ettiği, yine çalıntı araç ile kaza yaptığı ve aracı olay yerinde bırakıp kaçtığı tespit edildi. 4 adet otomobilin çalınma olayının peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, onlarca çevre güvenlik kamerasından yüzlerce saatlik görüntüyü izleyerek olayların şüphelisinin 18 adet suç kaydı olan C.D. (35) olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisi C.D'nin Sahibiata Mahallesi'nde bulunan ikametinin yakınlarında araştırma yapan polis ekipleri, son çalınan aracın park edilmiş vaziyette olduğunu fark etti. Bunun üzerine aracın yakınına gizlenen polisler, şüpheliyi aracın yanına geldiği anda yakalayarak gözaltına aldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.