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4 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, üç farklı suç kaydı nedeniyle 4 yıldır aranan zanlı, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üç farklı suç kaydı nedeniyle 4 yıldır aranan zanlı, jandarma operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma veya bulundurma gibi üç ayrı suçtan 4 yıldır aranan 24 yaşındaki A.C.'nin Beyşehir ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir evde kaldığını belirleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlının, bu adreste 4 yıldır gizlendiği tespit edildi. Şüpheli şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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