5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen misafirler şehri yakından tanıyor

İslami Dayanışma Oyunları için Konya'da bulunan yabancı heyetler ve sporcular Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği şehir turlarıyla Konya'yı yakından tanıma fırsatı buluyor.

Konya'nın ev sahipliğinde 56 İslam ülkesinden 4 bin 200 sporcu, bin 700 antrenör ve çok sayıda katılımcı ile devam eden İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcular madalya alarak ülkelerini gururlandırabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Müsabakalar büyük bir heyecanla sürerken bir taraftan da Konya Büyükşehir Belediyesi, misafirlere şehri en güzel şekilde tanıtmak için çeşitli organizasyonlar düzenliyor. İslam ülkelerinden spor bakanları, devlet yöneticileri, federasyon temsilcileri ve gazetecilerden oluşan heyetler, Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği şehir gezilerine katılarak Konya'nın güzellikleriyle buluşuyor. Mevlana Türbesi, Konya Bilim Merkezi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Kelebekler Vadisi, Konya Panorama Müzesi başta olmak üzere Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezen yabancı misafirler, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sema ayini şerifine de katılarak semayı yakından görüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi mikrofonlarına geziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan misafirler, Konya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, şehri çok beğendiklerini ifade etti. Öte yandan İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak için Konya'da bulunan yabancı sporcular da organizasyonla ve Konya ile ilgili olumlu görüşlere sahip. İslami Dayanışma Oyunları'nı çok başarılı bulduklarını dile getiren sporcular Konya'yı ve Konya insanını çok sevdiklerini belirtti.