5. kattan düşen Suriyeli işçi ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan Suriye uyruklu işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ankara-Konya karayolu üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatın 5'inci katında duvar işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu Raıd B. (26) dengesini kaybederek aşağıya düştü. İnşaatta bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Raıd B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Raıd B., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.