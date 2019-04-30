5. Tour Of Mersin'de Torku rüzgarı esti

Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda Torku Şekerspor'un genç sporcuları önemli bir başarı elde ederek, iki etap derecesi elde etti.

Türkiye'de bisiklet sporunun öncü kulüplerinden olan Torku Şekerspor, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turunda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Sadettin Kızıl yönetimindeki Torku Şekerspor, turnuvaya 5 sporcu ile katıldı ve 3. Etap Tarsus - Çamlıyayla Altın Kapısında Halil Dilek birinci, Ahmet Örencik de ikinci oldu. Ayrıca Anamur - Yanışlı etabındaki Altın Kapısında ise Torku Şekerspor'dan Halil İbrahim Dilek 3. oldu.

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Mezopotamya Bisiklet Turuna da yine 5 sporcu ile katılacak olan Torku Şekerspor'un Antrenörü Sadettin Kızıl, çok genç bir takıma sahip olduklarını ifade ederek, önlerindeki süreçte deneyimi artan sporcularla Torku Şekerspor'un adından söz ettirecek başarılara imza atacağını belirtti.

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a bisiklet sporuna verdiği destek için teşekkür eden Kızıl, Torku Şekerspor'un, Türkiye'nin en köklü bisiklet kulüplerinden biri olduğunu kaydetti.