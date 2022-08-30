53 bin öğrenci yaz tatilini Genç KOMEK'te geçirdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 31 ilçesinde yüz yüze; yurt içi ve yurt dışından çevrimiçi eğitimlerle Genç KOMEK Yaz Okulu'na katılan 53 bin 298 öğrencinin yaz tatilini dolu dolu geçirdiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç KOMEK Yaz Okulu, 2022 yaz dönemini başarıyla tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 7-14 yaş arası öğrencilere hizmet veren Genç KOMEK Yaz Okulu'nun bu yıl da Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, el sanatları, bilişim, yabancı dil, kişisel gelişim alanlarında dolu dolu bir yaz dönemi geçirdiğini söyledi. Genç KOMEK'te yaz döneminde Konya başta olmak üzere yurtiçinden ve yurtdışından yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerle toplam 53 bin 298 öğrencinin hizmet aldığını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin eğitimlerin yanında yüzme ve spor faaliyetlerinden yararlandığını, Dutlukır ve Kent Ormanı'ndaki Genç KOMEK oyun kamplarında eğlenerek öğrendiğini vurguladı. Öğrencilerin Taşkent ve Beyşehir'deki kamp alanlarında yatılı kamplara da katıldığını kaydeden Başkan Altay, ayrıca yaş gruplarına göre hazırlanan yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildiğini ifade etti. Uğur İbrahim Altay, bu yıl ilk kez uyguladıkları “Şehrin Kalbinde Yolculuk” projesiyle öğrencilerin ellerinde haritalarla şehir merkezinde canlı tarih turuna çıkarak Hazreti Mevlana, Alaaddin Keykubat, Celaleddin Karatay gibi Konya tarihinde iz bırakmış önemli şahsiyetleri yakından tanıdığını ifade etti. Çocukları ve gençleri yarınlara en güzel şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu'na katılan tüm öğrencilere, ailelerine ve görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.