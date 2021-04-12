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56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı

56.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2. etabı Konya'da start aldı.


Bu yıl 56'ıncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dün Konya'da başlamasının ardından bugün de Konya'da devam eden 144,9 kilometrelik 2. etabı başladı. Mevlana Meydanı'ndan startı verilen yarışa çeşitli ülkelerden 25 takım ve 170 sporcu katıldı. Organizasyona Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da katıldı.


Mevlana Meydanı'ndan verilen startın ardından sporcular, üniversite, Akyokuş, Kızılören, Sefaköy ve Meram'dan geçerek Alaaddin Tepesi'nde parkuru tamamlayacak.

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