56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı Beyşehir'de başladı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en uzun etabı olan üçüncü etabı, Konya'nın Beyşehir ilçesinde verilen startın ardından başladı.

Bu yıl 'sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden sabah saat 09.25'te start aldı. 212.6 kilometrelik turun en uzun etabı olan Beyşehir-Alanya etabının startını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır verdi. Eşrefoğlu Camisi önünden start verilen yarışa çeşitli ülkelerden 25 takım ve 176 sporcu katılıyor.

Startın ardından sporcular, Beyşehir, Derebucak, Antalya'nın İbradı, İncekum, Avsallar, Konaklı'nın ardından Alanya Atatürk Heykeli'nde parkuru tamamlayacak.