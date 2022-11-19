Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl “Aşık Veysel'e Vefa” temasıyla organize edilen 56. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi.

Dört yıldır Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 56. Konya Aşıklar Bayramı'nın final programı Karatay Gençlik Merkezi'nde 4 ülke, 24 şehirden 37 aşık ve halk ozanı ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

“Karatay, vefa demektir”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada Aşıklık geleneğini yaşatmaya, bu kadim kültürü daha da ileriye taşımaya, Karatay ile özdeşleşmiş bu birikimi dünyaya duyurmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı. Konya'yı Anadolu'daki medeniyetin doğum yeri olarak tanımlayan Hasan Kılca, Karatay'ın Konya ve ülkemiz için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kılca, “Karatay tarih, gelenek, kültür demektir. Karatay ilim, irfan, geçmiş ve istikbal demektir. Karatay'ı tek bir kelimeyle ifade edecek olursak; vefa demektir. İşte bu vefanın gereğini yerine getirerek, yıllardır olduğu gibi aşıklarımızı bir araya getiriyor; onları destekliyor, bu buluşmalarla ulusal ve uluslar arası ölçekte tanıtılmalarını sağlıyoruz” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 56. Konya Aşıklar Bayramı'nı düzenleyen Karatay Blediyesi'ne teşekkür ederek böylesine önemli ve anlamlı bir programa katıldığı için mutlu olduğunu aktardı.

Program, Aşık Veysel'in hayatının anlatıldığı belgeselin ardından yine Aşık Veysel'i anlatan kısa bir tiyatral gösteriyle devam etti. Programa Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile birlikte Türkiye'nin 24 farklı ilinden katılan toplam 37 halk ozanı; atışmalar, türküler, koçaklamalar ve güzellemelerle hünerlerini gösterdi. Programda gerçekleştirilen atışmaların yanı sıra dudakdeğmez gösterileri de ilgi gördü. Programın jüri üyeliklerini Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Sinan Gönen, Prof. Dr. Atilla Özdek ve Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ayva yaptı.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe, şair ve yazar Feyzi Halıcı'nın eşi Bahar Halıcı ile Konyalılar katıldı.