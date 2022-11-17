7 kişinin katiline 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun'un davasında karar çıktı. Altun, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7 kişinin öldürülmesi davasının duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Altun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki avukatları ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Dedeoğulları ailesinin avukatları, duruşmada reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise duruşmada verdiği ara kararda yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu kanaatine vararak, Dedeoğulları avukatlarının taleplerinin reddine karar verdi. Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Altun, Dedeoğulları ailesinin avukatlarına yönelik, "Ben bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Ben bugüne kadar söylenecek her şeyi söyledim. Söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde konuştu.

"Adalet yerini bulsun"

Sanık Mehmet Altun'un sözlerine müşteki Çetin Dedeoğulları tepki gösterdi. Ardından duruşma salonunda kısa süreli arbede yaşandı. Mahkeme heyeti, duruşmaya bir süre ara verdi. Verilen aranın ardından devam edilen duruşmada mahkeme heyeti tarafından sanık Mehmet Altun'un son savunmasının sorulması üzerine, ”Diyeceğim yoktur. Avukatlarım gereken savunmayı yapmıştır. Adalet yerini bulsun” dedi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar hakkında tekrarlanan mütalaada, katil zanlısı Mehmet Altun'un olay günü soğukkanlı ve silahlı şekilde, tanınmamak için maske ve kendisine ait olmayan bir araçla maktullerin evine gittiği, diğer sanıkların "azmettirmesi" olmadan olayı gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Sanık Altun'un "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Yakarak mala zarar verme' suçundan 6 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 3 yıla kadar, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Açıklanan mütalaada, diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ve Ayşe Keleş'in de 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. 'Yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, Ali Keleş'in (Harun Keleş'in oğlu) delil yetersizliğinden beraati talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Altun'a 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'yakarak zarar mala zarar vermeden 4 yıl, konut dokunulmazlığı ihlalden 4 yıl ve ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma suçundan 2 yıl' gibi farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi. Diğer 10 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Temmuz 2021 Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos 2021 tarihinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı. Altun, 5 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.