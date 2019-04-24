A. Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor 29 Nisan Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleşirken iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü ise sahada yapılan çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam etti. Saha çalışmasında takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Petar Filipovic, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ve Fallou Diagne yer almadı. Oyuncular antrenmanı tempolu koşu çalışması, 8'e 8 oyun ve çift kale maç ile tamamladı.

Antrenmanı başkan yardımcılarından Abbas Kılınç ve asbaşkanlardan Osman Koçak da takip etti.