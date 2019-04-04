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A. Konyaspor'da M. Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.


Atiker Konyaspor, ligde bu hafta konuk olacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları kapsamında taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Ertuğrul Taşkıran dışında tüm futbolcular katıldı. Koşu ve serbest ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 grupta oynanan 5'e 3 ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

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