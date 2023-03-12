A Milli Erkek Hentbol Takımı, Lüksemburg'u 31-20 yendi

Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki 4. maçında Lüksemburg'u 31-20 mağlup etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Grup 4. maçında Lüksemburg'u Konya'da ağırladı. Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ay-yıldızlılar 17-8 önde kapadı. Maçın ikinci yarısında da Konyalı taraftarların desteğiyle maçı üstün götüren A milliler karşılaşmayı 31-20 kazandı.

Karşılaşma öncesi milli takım oyuncuları, sahaya depremde hayatını kaybeden A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya'nın ismi her sporcunun forma numarası için ayrı ayrı anons edilerek çıktı. Ayrıca her iki takım da Cemal Kütahya ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç tarafından Cemal Kütahya ve ailesi anısına kız kardeşi Gözde Kütahya'ya plaket takdim edildi. Gözde Kütahya plaket takdimi sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.