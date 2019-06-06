İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

A Milli Takım, Konya'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile oynayacağı maç için uçakla Konya’ya geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynayacağı maç için uçakla Konya'ya geldi.


2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hava yoluyla Konya'ya geldi. Ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, daha sonra havaalanından otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.


Milliler, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda basına kapalı bir antrenman yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.