Abart egzozlu 15 araca 27 bin 345 lira para cezası

Konya'da polis ekipleri son 4 günde yaptıkları denetimlerde araçlarına abart egzoz takan ve vatandaşları rahatsız eden 15 araca 27 bin 345 lira cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların, yüksek ses çıkaran abart egzozlu araçlar yüzünden rahatsızlık duymaları ve evlerinde hastası ve küçük çocuğu olan insanların problem yaşamaları üzerine harekete geçti. Abart egzoz ile yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden sürücülerin peşine düşen polis ekipleri çok sayıda trafik magandasını yakaladı. Son 4 gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde modifiyeli egzoz takan toplam 15 araca 27 bin 345 TL cezai işlem uygulandı.

Konya'da abart egzoza geçit vermeyeceğiz

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzur ve güven şehri Konya'da vatandaşların huzur ve sükunetini sağlamak için, modifiyeli egzozlarla vatandaşın huzurunu bozan magandaların daima takipçisi olacaklarını belirtti.