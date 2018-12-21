AB'den Ereğli Belediyesinin projesine 785 bin TL'lik hibe

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesinin 130 bin Avro (785 Bin TL)'luk Avrupa Birliği (AB) projesi kabul edildi.

“İstihdam Becerilerinin Öğrenilmesi Yoluyla Genç Nesillerin Güçlendirilmesi ve Aktif Hale Getirilmesi Projesi” Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in katılımıyla Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nde imzalandı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Şehir Eşleştirme Programı kapsamında gerçekleştirilen Ereğli Belediyesi, Teruel Belediyesi (İspanya), Ereğli Kadın Girişimciler Derneği ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği ortaklığında yürütülecek dev proje özellikle kadın girişimciler açısından önem arz ediyor.

Bu kapsamda önemli bir projeye imza attıklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Belediye olarak önemli proje ve hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dev projelerle şehrimizi daha değerli hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmamızın karşılığını almanın mutluluğu içerisindeyiz. Kabul edilen 130 bin Avro (785 bin TL)'luk Avrupa Birliği Projemizle yeni bir hizmete daha imza attık. Bu anlamda “İstihdam Becerilerinin Öğrenilmesi Yoluyla Genç Nesillerin Güçlendirilmesi ve Aktif Hale Getirilmesi Projesi”ni Hazine Ve Maliye Bakanlığımızın Merkezi Finans ve İhale Birimi'nde imzaladık. Özellikle kadın girişimcilerimizin daha fazla sayıda ailelerine ve ülke ekonomisinde katkıda bulunmasına yönelik attığımız bu dev adım ile kadın girişimcilerimizin önünü açmış olacağız. Onların üretim bazında toplumda yer almasıyla da hem şehrimizin hem de ülkemizin gelişimine katkıda bulunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana Ereğli'ye birçok kıymetli proje ve hizmeti kazandırdıklarının altını çizen Başkan Özgüven, “Bu projede onlardan bir tanesidir. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür eder, hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle durmak yok çalışmaya, üretmeye, hizmete devam” ifadelerini kullandı