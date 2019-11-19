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Açık unutulan damperli dorse yol tabelasına takıldı

Konya’nın Akşehir ilçesi yakınlarında bir tırın açık kalan damperli dorsesi yön levhalarının bulunduğu tabelaya takıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında bir tırın açık kalan damperli dorsesi yön levhalarının bulunduğu tabelaya takıldı.


Kaza, Konya Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayolunda Akşehir Otogarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar yönünde seyir halinde olan damperi açık tırın dorsesi, Yunak-Tuzlukçu-Ankara yol ayrımını gösteren yol üstü tabelalara çarptı. Kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, yol tabelaları da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla tabela yerinden sökülerek yol kenarına alındı.

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