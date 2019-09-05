Aday öğrenciler için ek yerleştirme, fırsata dönüşebilir

2019 Ek Yerleştirme dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik, “2019 Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda 191 bin boş kontenjan bulunuyor. Adaylar ek yerleştirme dönemini kendileri için bir fırsata dönüştürebilir” dedi.

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için bir fırsat niteliğinde olan ek yerleştirme tercihleri 5-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Herhangi bir programa yerleşememiş öğrenciler için üniversiteli olma şansı ek yerleştirme ile devam ediyor. Ek yerleştirme döneminin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, 191 binin üzerinde boş kontenjan olduğunu, adayların bu süreci iyi takip ederek daha sabırlı olmalarını ve araştırma yapmalarını öneriyor.

“Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda 191 bin boş kontenjan bulunuyor”

2019 Ek Yerleştirme dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik, 2019-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayın 2019-YKS yerleştirme puanının hesaplanmış olması ve merkezi yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olması gerekmektedir. İlk tercihlerde ÖSYM tarafından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar üzülmesinler, çünkü üniversite tercihleri henüz bitmedi, tercihler devam ediyor, bir fırsat daha var önlerinde. Adaylar, 5-11 Eylül tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri sisteminden 20 TL ödeme gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabilirler. Ek yerleştirmede dikkat edilecek bazı noktalar bulunuyor. Kontenjanı dolmamış, puanı oluşmamış bölümleri tercih etmek için ilgili alandan 180 puanı alan her aday başvurabiliyor. 2019 Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda 191 bin boş kontenjan bulunuyor. Tercih yapacaklalar kılavuzda yer alan lisans ve ön lisans bölümlerinden Tablo-3 ve Tablo-4'ü inceleyerek bu tarihler arasında tercihlerini oluşturabilirler” diye konuştu.

Ek yerleştirmede KTO Karatay Üniversitesini tercih edecek adaylar için lisans ve ön lisans programlarında; yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 kontenjanların var olduğu bilgisini veren Bozgedik, adayların ek yerleştirme dönemini kendileri için bir fırsata dönüştürebileceğinin altını çizerek, öğrencilerin akıllarına takılan her türlü soru için KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Merkezi'ne gelerek üniversite tercihlerine ilişkin bilgiler alabileceklerini vurguladı.