Adıgey Özerk Cumhuriyeti heyeti Başkan Altay ile görüştü

Rusya Federasyonu Adıgey Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Azamat Gerimap ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Başkan Altay, Konya'da birçok Çerkez'in yaşadığını, bunun kendileri için önemli kültürel bir zenginlik olduğunu belirterek, “Bu ziyaretin Adıgey Özerk Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bir üniversite şehri olan Konya'da onlarca ülkeden binlerce öğrenciyi barındırıyoruz. Buradaki öğrencilerin sayısının arttırılmasına önem veriyoruz. Konya, belediyecilik açısından Türkiye'nin marka şehirlerinden birisi. Onun için de şehircilik konusundaki her türlü bilgi paylaşımına ve rehberliğe açığız” şeklinde konuştu.

Adıgey Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Azamat Gerimap da Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Anma Etkinlikleri'ne davetleri dolayısıyla Başkan Altay'a teşekkür ederek, Konya'dan çok etkilendiklerini belirtti. Gerimap, “Dün akşam sema törenlerini izledik. Bizler de sizleri ülkemizde, şehrimizde ağırlamak isteriz. İnşallah aramızda güçlü bir köprü kurarız ve dini, ekonomik, siyasi ve ticari ilişkilerimize olumlu yansır. Üzerimize düşen her şeyi yapma adına bizler hazırız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, ziyaretin sonunda misafirlerine günün anısına Mesnevi takdim ederken, Azamat Gerimap ise Başkan Altay'a Adıgey Özerk Cumhuriyeti'nin geleneksel kıyafetini hediye etti. Ziyarette Çerkez Parlamentosu Milletvekili ve Adigeya Derneği Başkanı Ramazan Tilemişok, Adigey Özerk Cumhuriyeti Müftüsü Adkarbiy Kardanov, Mafehable Bölgesi Muhtarı Muhammed Hasani ile Çerkez Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nusret Baş ile AK Parti Bursa Eski Milletvekili Şerif Birinç de bulundu.