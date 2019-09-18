Ahilik Haftası'nda esnafların sorunları masaya yatırıldı

Ahilik Haftası kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı merkezdeki ve ilçelerdeki oda başkanları ile istişare toplantısı düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda esnafların sorunlarını dinleyen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ahilik kültürünün yaşatılmasının çok önemli olduğunu belirerek, bütün esnafların Ahilik Haftasını tebrik etti.

Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, şehri yönetenlerle şehirde yaşayanların birebir sorunlarının aynı masa etrafında konuşularak birinci elden çözülmesinin önemli olduğunu söyleyerek, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Usta, “Her şeyi denetleyen, yasaklayan bir devlet olmak değil, kendi kendimizi düzenli tutan, vicdanıyla, ahlakıyla, edebiyle işini yapan, ahilik müessesine tam anlamıyla sarılmış insanlar olarak özellikle oda başkanlarımızın bu kural ve prensipler çerçevesinde tüm üyelerini motive etmesi lazım. İşte o zaman sorunları çözeriz” dedi.

“Sadece tarımsal sulama ve desteğe verdiğimiz para 235 milyon lira”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf odalarıyla düzenli olarak bir araya gelerek istişare etmeye büyük önem verdiklerini belirterek, Konya'nın her alanda gösterdiği başarının sırrının birlik ve beraberlikten geçtiğini söyledi. Toplantıya ilçelerden katılan esnaf odaları başkanları için ilçelere yapılan çalışmalardan örnekler veren Başkan Altay, “Yeni Büyükşehir Yasası ile kırsalda yaşayan insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal tesisler oluşturmak ve gelirlerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda sadece tarımsal sulama ve desteğe verdiğimiz para 235 milyon lira. Bunu yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konya'da bütün sorunların çözümü için bir planlama dahilinde gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini de kaydeden Başkan Altay, düzenlenen istişare toplantısında kendilerini yalnız bırakmayan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve katılım sağlayan esnaf odaları başkanlarına teşekkür ederek, toplantının neticesinin sorunların çözümüne vesile olacağını dile getirdi.

Toplantıda bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı , “Köklü bir medeniyetin bugünkü temsilcileriyiz. Bu şehir için emek veren değerli yöneticilerimizle birlikte güçlü bir Konya için gece gündüz gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, her zaman esnafların yanında olduklarını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, esnafların sıkıntılarıyla ve çözülmesi gereken sorunlarıyla ilgili ellerinden gelen ne varsa her zaman çaba göstereceklerini kaydetti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, her türlü sıkıntılarında tüm belediye başkanlarının olduğu gibi kendilerinin de esnaflara her zaman kapısının açık olacağını dile getirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, toplantının birlik ve beraberlik için önemli olduğunu vurgulayarak bütün esnafların Ahilik Haftasını tebrik etti.

“Geleceğin ahilerini yetiştirmek istiyoruz”

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da düzenlenen istişare toplantısının son derece önemli olduğunu belirterek, Konya olarak Türkiye'de Yılın Ahi Çırağını çıkarmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Karabacak, “Bunun için Türkiye'de örneği olmayan bir protokolü Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Mesleki Eğitim Merkezlerimiz ve KONESOB olarak hayata geçirmek, geleceğin ahilerini yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Toplantıya 31 ilçeden katılan esnaf odaları başkanları ise düzenlenen toplantı nedeniyle teşekkür etti.