Ahmet Çalık fotoğraf yarışmasıyla unutulmadı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık adına düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasının ödül töreni Konya'da yapıldı. Vefatının 1. yıl dönümünde düzenlenen törende Çalık dualarla anıldı.

Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Sille Sanat Sarayı tarafından organize edilen ulusal fotoğraf yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Tantavi Kültür Merkezinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu ve Ahmet Çalık için dua edildi. Programa Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve Çalık'ın dayısı Erkan Tarhan da katıldı. Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilirken serginin açılışı da yapıldı.

Erkan Tarhan: "İnsanların hayret ettiği, sitayişle bahsettiği bir isimdi"

Söylenecek cümlelerin bittiğini ama bugünün anısına, tarihe iz düşmek adına birkaç cümle kurmak gerektiğini ifade eden Ahmet Çalık'ın dayısı Erkan Tarhan, "Dün doğduk, bugün yaşıyoruz, yarın öleceğiz, hikayenin planı bu. Ne başlamak elimizde, ne bitirmek. Farkındaysanız zaman göz açıp kapayıp açıncaya kadar geçip giden bir zaman dilimi. Ahmet'in hayatı da öyle oldu. Çok genç yaşta kaybettik. Bizim ona yapmasını önerdiğimiz şeyleri fazlasıyla yaptı. Reklamını yapmayan biri olduğunu onun kaybından sonra öğrendim dayısı olarak. Yaşantısıyla kendinden sonra gelen herkese örnek oldu, örnek olmaya da devam edecek. Çünkü her gün yeni bir özelliği, anlatmadığı ve sonradan öğrenip insanların hayret ettiği, sitayişle bahsettiği bir isimdi. Bugün de adını yaşattığımız gibi ölümsüz bir isim olarak dünyanın dört bir yanında su kuyularından, camilerden mescitlere kadar adının yaşatıldığı bir süreç yaşıyoruz. Ben özellikle Konya halkına da çok teşekkür etmek istiyorum. Bulamadığı huzuru Konya'da bulmuştu. Yüzü gülmeye başlamıştı. Yaşantısıyla oynadığı futbolun kesiştiği noktadaydı. Motivasyonunun yüksek olması seyircisiyle size kucak açan bir kulübüyle çok doğru orantılıydı. Ahmet tam yerindeydi ve en güzel anında, hayatının baharında, evleneceği günün tarihini belirlemek üzere çıktığı yolda hayatını kaybetti" dedi.

"Gidişinle bizi yaktın ama geride bıraktıkların bizim yüzümüzü güldürdü"

Söyleyecek çok fazla şey olmadığını belirten Erkan Tarhan, "Ben Ahmet'i kalben, ailede herkes farklı sever ama ben bir başka seven dayıydım. Biraz bana benzerdi. Belki onun mutluluğuyla kendisine hep takılıp şakalaşırdım. 'Keşke senin kadara yakışıklı olabilsem' derdim, o da 'Yapma dayı' derdi. Bu vesileyle paylaşacağımız çok şey vardı. Yarı yolda kaldı demiyorum, bir virgül attık. İnancımız gereği yine biz kaldığımız yoldan devam edeceğiz. Yüce rabbim inşallah bizi ahiret hayatında yan yana getirecek. Sadece söylenecek bir şey var; Ahmet gidişinle bizi yaktın ama geride bıraktıkların bizim yüzümüzü güldürdü. Örnek hayatınla, örnek kişiliğinle seni her zaman yüreğimizde yaşatacağız. Dualarımız hep seninle olacak. Senin gibi bir yeğenim olduğu için çok mutluyum, onur duyuyorum. Mekanı cennet olur, peygamber efendimize komşu olur, bizler de şefaatçi oluruz inşallah" şeklinde konuştu.

Fatih Özgökçen: "Ahmet birçok özelliğinin yanı sıra çok savaşçıydı"

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de, Ahmet Çalık'ın genç yaşta vefat etmesinin herkesi üzüntüye boğduğunu hatırlatarak, "Bu üzüntüyü bir yasa çevirmemek lazım. Artık arkasından hayırla dua ve yad etmemiz lazım. Bugün vefatının sene-i devriyesi. Bu 1 sene içerisinde de Konya'da ve ülkemizin birçok yerinde Ahmet Çalık anılıyor. Dünyanın dört bir tarafında Ahmet'in adının verildiği ibadethaneler, mescitler, kütüphaneler yapılıyor. Bunlar da gurur verici hadiseler. Ölümden sonra iyi anılabilmek de herkese nasip olmuyor. Ahmet birçok özelliğinin yanı sıra çok savaşçıydı. Mücadele eden bir yapıya sahipti. Verilen görevi yapamadığı zaman agresif hale bürünen ama o iş bittiği zaman da son derece sevecen, sakin, yardımsever bir kişiliğe sahip bir kardeşimizdi. Özellikle maç esnasındaki o heyecanlı mücadeleleri gerçekten gençlere ilham olması gereken bir hadise. Tabii ki özel yaşamına ayrı bir parantez açılır. Herkesin, tüm gençlerin yanı sıra insanların dikkat etmesi gereken, örnek alması gereken bir yaşam tarzına sahipti. Bizim için önemli bir değerdi ama hepimiz bir gün mutlaka emaneti teslim edeceğiz. Onun için bu şekilde anılabilmek, bu şekilde isminin bazı yerlere verilmesi herkese nasip olmuyor. Bunu önemli bir hadise olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.