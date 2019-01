‘Ailem Meram' Belediye Meclisinin gündeminde

‘Ailem Meram' projesi Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Meclisinin gündemine geldi. Meclis üyelerine proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ailem Meram, aileyi ilgilendiren her alanda sorunlara birlikte çözüm arama ve hep birlikte güzel bir geleceğe yürümenin adıdır" dedi.

Meram Belediyesinin, en önemli sosyal projelerden biri olan ‘Ailem Meram' Belediye Meclisinin gündemine geldi. Projenin çerçevesi ve çalışmaları hakkında meclise detaylı bilgi veren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ‘Ailem Meram' projesini ‘Aileyi ilgilendiren her alanda sorunlara birlikte çözüm arama ve hep birlikte güzel bir geleceğe yürümenin adı' olarak nitelendirdi. Meram Belediyesi olarak yereldeki güçlerini bu proje için yeniden organize ettiklerini belirten Başkan Toru, “Meram Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile birlikte tüm Meram'ı kapsayacak bir planlama gerçekleştirdik. Meselemiz sadece evlilik öncesi ve sonrasını desteklemek değil, ailenin karşılaşabileceği hemen hemen her alanda etkili çözümler üretebilecek bir sistem kurabilmekti. İşte bu yüzden ‘Ailem Meram' projesini ürettik. Öncelikle Meram'ı büyük bir aile olarak kabul ettik. Sonra güç birliğine gittik. Değerlerimizin yaşadığı hızlı erozyondan en çok etkilenen aile kurumu oldu. Sorunlar çözülemediği zaman çözümsüz problemler üreten aileler ortaya çıkıyor. Bu problemler, aileyi derinden sarsıyor ve çocuklarımıza buhranlı dönemler yaşatıyor. İşte tüm bunların çözümü için bu proje hayat buldu” şeklinde konuştu.

"Her şey mutlu aileler ve güzel bir gelecek için"

Projenin, kurulduğu günden bu yana kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Başkan Toru, “Aile Danışmanlığı Hizmetleri ile başladığımız çalışmalarımıza, ‘Kariyer Danışmanlığı, Ergen Psikolojisi', ‘Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Farkındalık Oluşturma', ‘Tiyatro-Drama Faaliyetleri', ‘Bağımlılıkla Mücadele', ‘Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Farkındalık Oluşturma' çalışmaları ile devam ettik. ‘Ailem Meram Her Yerde' başlığı altında ise faaliyetlerimizi mahalle-köy ayrımı yapmadan her yere taşıdık. Bu başlık altında tüm uzmanlarımız en uzak noktadaki ailelerimizin de kapısını çaldı. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şey güzel bir gelecek ve mutlu aileler için” ifadelerini kullandı