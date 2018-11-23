Ailem Meram eğitimlerine ve danışmanlık hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin önemli sosyal projelerinden biri olan ‘Ailem Meram' çalışmalarını sürdürüyor.

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, toplumun her kesimini ilgilendiren konularda 7 ana dalda hizmet projeleri kapsamında Havzan Sosyal Tesisinde kadınlar ve çocuklara eğitimler verildiği belirtilerek, "Proje kapsamında, ‘Aile Danışmanlığı, Kariyer Danışmanlığı, Dezavantajlı Çocuklar, Özel Gereksinimli Bireyler Grubu, Bağımlılıkla Mücadele, Tiyatro/Drama Projesi ve Ailem Meram Her Yerde' başlıkları altında 7 dalda verilen hizmetler önemli bir açığı kapatıyor. Toplu halde ve birebir yapılan görüşmelerin yanı sıra Rehberlik ve Araştırma Merkezi Uzmanları ev ziyaretleri de yaparak hizmet alan vatandaşların yaşadığı sosyal çevre, aile ortamı hakkında da fikir sahibi olunuyor. Tanışma etkinliği ile başlayan programa katılan kadınlara mutlu birey ve aile olmanın yolları konusunda danışmanlık hizmeti verildi. Kadınlar, kendilerini ifade edebilmeleri ve eğitimin maksimum düzeyde fayda sağlayabilmesi adına çeşitli psikolojik tekniklerin uygulandığı programdan bir hayli memnun ayrıldılar. Katılımcılar ayrıca, eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin kendilerine, ailelere ve çevrelerine büyük yarar sağladığını ifade ederek projeyi başlatan Meram Belediyesi ve Başkan Fatma Toru'ya teşekkür ettiler. Çok geniş bir yelpazede hizmet veren ve zengin bir içeriğe sahip ‘Ailem Meram' projesinden en çok yararlanan bir diğer kesim de çocuklar oldu. Havzan Sosyal Tesisindeki bir diğer program da onlar için gerçekleştirildi. Onları hayata en güzel şekilde hazırlamak için gerçekleştirilen eğitim programında dini konulardan kariyer danışmanlığına, bağımlılıkla mücadeleden tiyatro/ drama projesine kadar birçok alanda eğitim gerçekleştirildi. Daha önce bu yönde bir eğitim almadıklarını söyleyen çocuklar da, eğitimlerin kendilerine büyük yarar sağladığını belirterek eğitimcilerine teşekkür etti" denildi.