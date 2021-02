AK Gençlik Konya'da kongre heyecanı

Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek aday ve tek listeyle gidilen kongrede Mustafa Selman Avcı görevi Ahmet Murat Koru'dan devraldı. Kongreye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans aracılığıyla katılım sağladı.

Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Pandemi önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen kongre, Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 14.30'da başladı. Tek aday ve tek listeyle gidilen kongrede Mustafa Selman Avcı görevi Ahmet Murat Koru'dan devraldı. Kongreye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans aracılığıyla katılım sağladı.

“AK Parti her kademesiyle insanlığa model olacak bir kadro hareketidir”

AK Parti'nin her kademesiyle gece gündüz demeden insanlığa model olacak, ülkenin sıkıntılarını adım adım aşacak bir kadro hareketi olduğunu ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Teşkilatlarımızın kongre süreçlerini hep birlikte takip ettik. İlçelerimizde kongrelerimizi tamamladık. Geçtiğimiz günlerde kadın kollarımızın kongresini de yaptık. Bugün ise gençlik kollarımızın kongresini gerçekleştiriyoruz, inşallah Pazartesi günü de ana kademede il kongremizi tamamlayacağız. Bu kutlu yürüyüşe inanarak çıkan bu ekip, genel başkanından üyesine kadar inandığı için yürüdü. Bastığı yerin sağlamlığına ve taşıdığı değerlerin önemine inandı. AK Parti, her kademesiyle gece gündüz demeden insanlığa model olacak, ülkenin sıkıntılarını adım adım aşacak bir kadro hareketidir. Bugüne kadar yapılan hizmetlerden daha ötesinin yapılacağı geleceğin Türkiye'sinde inşallah siz değerli genç kardeşlerimin, sizden sonrakilere emanet edeceği bir örnek ülke yürüyüşünü bugünden görebiliyoruz” dedi.

“Gençler için elini taşın altına koyan bir liderimiz var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Partimiz kurulduğundan bu yana işletilmeye çalışılan kaos planlarını her daim milletimizin güçlü desteği ile bertaraf ettik. Eğitimden ekonomiye, sanattan kültüre ve teknolojiye kadar birçok alanda yaptığımız icraatları, getirdiğimiz yenilikleri milletimizin teveccühü ve desteği ile gerçekleştirdik. Genç kardeşlerim, bizden önceki iktidar dönemlerinde katsayı problemleriyle, gençlere yetmeyen burs miktarlarıyla daha birçok problemlerle mücadele eden bir gençlik vardı Türkiye'de. Liderler ve iktidarlar gençler için asla ellerini taşın altına koymamışlardı. Şükürler olsun ki gençlerin halinden anlayan, gençlerle her zaman bir araya gelen ve en önemlisi de gençler için elini taşın altına koyan bir liderimiz var. İktidara geldikten sonra birçok sorunu hızla çözüme kavuşturduk. Gençlerimizin hayallerini, umutlarını ve kendilerini keşfetmelerini izin verecek her türlü hizmeti gençlerimize sunduk” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizin enerjisi AK Parti'ye güç veriyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Hem küresel olarak hem de ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemlerde gençlerimizin fedakarlığı, azmi ve aklı, geçmişte olduğu gibi şimdi de çok büyük önem arz ediyor. Şartlar ne olursa olsun, karşımıza hangi zorluklar çıkarsa çıksın, tehdit nereden gelirse gelsin, bu ülke, gençlerimizin azmi, ülkesine olan sevgisi ve cesareti sayesinde her türlü zorlukla baş edecek güçtedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerimizin gayreti ve samimiyeti ile hedeflerimize emin adımlarla ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençlik kolları başkanlığının son konuşmasını yapan AK Parti Konya Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ise, şu ifadeleri kullandı:

"11 yıllık gençlik siyasi hayatımda 3,5 yıl il başkanlığı görevini yürüttüm. Bugün şehrimizin dört bir yanından gelmiş ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız aramızda. Bana bu yolda yarenlik, yol arkadaşlığı ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum.”

Gençlik teşkilatının, AK Parti'nin okulu olduğunu söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “AK Parti'ye yakışır güzel bir kongre gerçekleştiriyoruz. AK Parti'nin okulu olan Gençlik Kollarında bu heyecanı ve coşkuyu görmek bizleri gelecek adına çok daha umutlandırıyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise yaptığı konuşmada, “Biz davamızın neferi olarak büyük ufuklara yürüyeceğiz. Ben solana baktığımda kardeşlik görüyorum” ifadelerini kullandı.