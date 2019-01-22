AK Parti adayı Yaşar'dan Başkan Özaltun'a ziyaret

AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u ziyaret etti.

Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile birlikte Başkan Murat Özaltun'u ziyaret ederek, görev yaptığı süre içerisinde ilçeye yaptığı hizmetlerden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Murat Özaltun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 5 yıl boyunca Beyşehir için tarihe geçecek onlarca hizmeti gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Şimdi ise bir nöbet değişimi yaşanacak. Bizlerin daha önceki belediye başkanlarımızdan teslim aldığımız bayrağı inşallah 31 Mart'tan sonra Üzeyir Yaşar kardeşime devredeceğiz. Üzeyir Yaşar kardeşimize başarılar diliyorum. Bizlere görev yaptığımız bu süreçte destek veren, dua eden tüm hemşehrilerimize, dostlarımıza ve aileme de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Adayı Yaşar, bir süre devam eden fikir alışverişi ve sohbetin ardından belediyenin birimlerini de gezerek çalışanlarla bir araya geldi.