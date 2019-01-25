AK Parti adayları seçim çalışmalarına başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin saha çalışmaları, Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekilleri, ilçe belediye başkanı adayları, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımlarıyla Mevlana Meydanı'nda başladı. Kapu Camisinde kılınan Cuma namazının ardından Mevlana Türbesi ziyaret edilerek dua edildi. Daha sonra Mevlana Meydanında basın açıklaması gerçekleştirildi.

“Yerel seçimlerden alnımızın akı ile çıkacağız”

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, yerel seçim sürecinin devam ettiğini, önümüzdeki Perşembe günü Ankara'da büyük aday tanıtımı ve manifestodan sonra sahada çok daha yüksek tempoda çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Seçimlerden alınlarının akıyla çıkacaklarına inandığını kaydeden Angı, “Bu mübarek Cuma gününde de değerli Genel Başkan Yardımcımız ve kıymetli milletvekillerimizle birlikte duamızı ettik. Şehrimiz adına taleplerimiz, ülkemiz adına beklentilerimiz hep hayır noktasında. Cenab-ı Hak bu aziz milleti her türlü şerden korusun. Bu güzel şehre hizmet etmişleri hayırla anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah yüz akıyla 31 Mart akşamında bu yarıştan da başarıyla çıkmış olacağız” dedi.

“Amacımız Konya'ya hizmet etmek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, seçim sürecinin hayırlar getirmesini temenni ederek, “Şehrimiz çok önemli hizmetler gördü, inşallah bundan sonra da görecek. Bugüne kadar hizmet edenlere teşekkür ediyorum. Bizim de hedefimiz çıtayı biraz daha yukarıya taşımak. Şu anda bütün belediye başkan adaylarımızla birlikteyiz. 13 adayımız devam ediyor. Tecrübeyle yeniliği birleştirmiş olduk. Bu meydanda Sayın Cumhurbaşkanımız bizim şahsımızda tüm belediye başkanlarımıza şehri emanet etmişti. Bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışacağız. 31 ilçede Cumhur İttifakının adaylarını çıkarmak için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Amacımız Konya'ya hizmet etmek. Gönül belediyeciliği ekseninde Konya'ya hizmet etmek için bütün arkadaşlarımızla birlikte gayret edeceğiz. Bu konuda en büyük yardımcımız teşkilatlarımız. İnşallah bu çıktığımız yolda Rabbim hayırlar versin. Sefer bizden zafer Allah'tandır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, Konya'nın 31 Mart akşamında yine tarihi bir zafere imza atacağına emin olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Mevlana Meydanında günün anısına fotoğraf çektirilerek çalışmalar resmen başlatılmış oldu.