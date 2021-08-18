AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ yaz kamplarını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu tarafından Kent Ormanı'nda kurulan yaz kampı ile ve Derbent ilçesindeki izcilik kampını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz kamplarında öğrencilerle buluştu. Hamza Dağ, önce AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nun Kent Ormanı'ndaki yaz kampını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Hamza Dağ, Özboyacı, Başkan Altay ve Angı, kurulan oyun parkurlarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerin oyunlarına eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, daha sonra Büyükşehir Belediyesinin İzcilik Federasyonu işbirliğiyle Derbent ilçesinde düzenlediği izcilik kampındaki öğrencilerle bir araya geldi. Kampı gezerek bilgi alan Dağ, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere yönelik bu tür yaz kampları gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Hamza Dağ, “Çocuklarımız bu kamplarda yaz tatillerini en verimli şekilde geçiriyor. Onların iyi yetişmesi ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Çocuklar bizim her şeyimiz. Yarınlarımızı onlara emanet edeceğiz. Bu yüzden en iyi şekilde yetişmeleri için gayret gösteriyoruz. Ziyaretleri için Genel Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.