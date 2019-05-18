AK Parti İl Başkanı Hasan Angı: “19 Mayıs iftihar kaynağıdır"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türk milletinin kurtuluş müjdesi 19 Mayıs'ın bir iftihar kaynağı olduğunu söyledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı. 19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Türk milletinin varlık ve yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğunu ifade eden Başkan Angı, “19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan tüm vatan topraklarımıza yayılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için bir iftihar kaynağıdır. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamaları ve özümsemeleri bu noktada büyük önem taşımaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti iktidarları döneminde gençlerin hem siyasette hem de devlet yönetiminde daha çok yer aldığına değinen Başkan Angı, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara her alanda güvenmeli ve önlerini açmalıyız. Gençlerimizin, 19 Mayıs'ın anlamını kavrayarak, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, gençlerimizi ve aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.