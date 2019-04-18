AK Parti İl Teşkilatı'ndan Başkan Kılca'ya ziyaret

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Başkan Kılca'yı ziyaret eden İl Başkanı Hasan Angı, Kılca'yı tebrik ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konya ve Karatay'ın hizmetinde olacaklarını belirterek, “İl ve İlçe Teşkilatlarımızla, Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerimizle ortak paydamız tek sevdamız bu aziz millete hizmetkâr olmak. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, hizmet üretmeye ve her zaman hemşehrilerimizin faydasına, değerlerimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Karatayımız için gece gündüz çalışıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adaylığımızın açıklandığı günden 31 Mart akşamına kadar gerek il teşkilatımız gerekse de ilçe teşkilatımızla birlikte oldukça verimli çalışmalar yaptık. 31 Mart akşamı da Konyamız ve Karatayımız için hep birlikte güzel bir netice aldık. Bu vesileyle özverili çalışmalarından dolayı İl ve İlçe Teşkilatlarımızın bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. Tabi hemşehrilerimizin bize gösterdikleri bu teveccüh sorumluluğumuzu bir kat daha arttırdı. Bizler de Karatay'ımızın ve hemşehrilerimizin daha güzel bir geleceğe kavuşması adına gece gündüz çalışıyoruz. Gönlümüzle, tüm gayretimiz ve tüm enerjimizle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” diye konuştu.